البيوضي: الدبيبة بحاجة لتغيير نهجه وإلا فإن مغادرته ستكون مسألة وقت

قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، إن لأول مرة يواجه الدبيبة تدافعا سياسيا واجتماعيا متسعا في رقعته الجغرافية وبحسابات معقدة ودقيقة، والمزيد من التصعيد ضده خلال يومين ( اليوم وغدا) سيعزز من أزمته وسيدفع به نحو مأزق خطير ولن يكون قادرا على مواجهة تداعياته.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن صمت الدبيبات يؤكد أنهم يحاولون تدارك الموقف ومعالجة أسباب تشكله لكنهم في النهاية سيمارسون نفس النهج السياسي بعد شهرين وسيعودون لذات المربع وعليه فإن امتصاص الحالة القائمة هو شراء للوقت وسيؤدي لتوسيع التحالفات والإصطفافات ضدهم، ولن تسلم الجرة ككل مرة.

وتابع “في الواقع الدبيبة بحاجة لتغيير نهجه السياسي وتوظيف ما لديه من أوراق تكتيكية ليعيد تموضعه السياسي ويحرج خصومه وإلا فإن مغادرته للمشهد ستكون مسألة وقت حتى وإن امتص الأزمة الحالية”.