وزارة النفط الليبية: إغلاق بعض الحقول النفطية ستكون له تبعات جسيمة

عبرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية في بيان اليوم الجمعة عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، مشيرة للتبعات الجسيمة وراء هذه الإغلاقات التي تطال قطاع النفط في الخصوص والاقتصاد الليبي في العموم.

وأشارت الوزارة إلى تنبيه وزير النفط محمد عون، في أكثر من مناسبة، لخطورة إغلاق حقول النفط، والتي كان أخرها في لقاءه الصحفي مع صحيفة (الشرق الأوسط).

وحذر عون، في مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط) من إيقاف أنتاج النفط بالبلاد، مشدداً على أن “الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من هذا الإيقاف مقارنة بأي طرف آخر، ويكون هذا الضرر سواء بفقد المستوردين للنفط، او التأثر المباشر على إمداد محطات الكهرباء بالغاز، مما يعني أن الأوضاع ستكون مريرة” .

وأغلقت القبائل في حقلي الفيل والشرارة أمس الخميس، احتجاجاً على اختطاف وزير المالية الأسبق فرج بومطاري، على يد قوات الأمن الداخلي منذ أيام فور وصوله مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري في بيان مرئي أمس الخميس، أنه تم القبض على بومطاري على خلفية رغبته الترشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو المنصب السيادي الذي ما زال يتفاوض عليه مجلسي النواب والدولة.

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