بوشعالة: متمسكون بمطلب ضرورة إنهاء القوانين الانتخابية قبل البت في السلطة التنفيذية

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم بوشعالة، جلسة التصويت على خارطة الطريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بـ” “غير الصحيحة”؛لعدم توفر شرط الثلثين للتصويت وفق اللائحة الداخلية.

بوشعالة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أنه توفر للجلسة شرط الثلث للانعقاد، ولم يتحقق نصاب التصويت.

وأشار إلى أن الأعضاء لم يصوتوا على الخارطة ومتمسكون بمطلب ضرورة إنهاء القوانين الانتخابية قبل البت في السلطة التنفيذية.

وأضاف:” المشري قال خلال الجلسة بأنه سيعرض ملاحظات الأعضاء على الخارطة قبل التصويت لكن ذلك لم يحدث، وتم التصويت بطريقة خاطئة”.

بوشعالة أكد أن هناك انقساما بهيئة الرئاسة بالمجلس، والأعضاء لم يتنازلوا على ما نص عليه الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.