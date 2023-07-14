محامية هانيبال القذافي: حالته الصحية تدهورت وهو بين الحياة والموت

أكدت موكلة هانيبال القذافي، المحامية ريم الدبري، أن حالته أصبحت حرجة جداً وهو بين الحياة والموت، مشيرة إلى أن أسرته لم تعد تستطيع نشر صورته في ظل الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام.

وقالت الدبري، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه ورغم اهتمام المجلس الرئاسي الليبي بأمر هانيبال، وتشكيله لجنة للإسراع في معالجة موضوعه مع السلطات اللبنانية حتى الساعة لم تتخذ أي خطوة بالخصوص.

وأضافت أن قضية هانيبال، هي قضية إنسانية لشخص مضرب عن الطعام ولا تحتمل الانتظار، فكل دقيقة تمر هي تهديد لحياته، داعية السلطات الليبية ذات العلاقة إلى سرعة التدخل لإنقاذه.

وكان هانيبال القذافي أعلن في 3 يونيو الماضي، الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازه من قِبل السلطات اللبنانية لمدة 8 سنوات، وتعرضه لسوء المعاملة.

واعتقل هانيبال في لبنان منذ عام 2015 بعد أن اتهمه المدعي العام بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر (مؤسس حركة المحرومين “أمل” التي يرأسها حاليا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري)، وهو رجل دين شيعي لبناني اختفى خلال رحلة إلى ليبيا في 1978، في حين قال نجل القذافي إنه ضحية للظلم وإنه متهم بتهمة لم يقترفها، مشيراً إلى أن عمره لم يتجاوز العامين وقت اختفاء موسى الصدر.

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