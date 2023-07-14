عون: الشعب الليبي سيكون المتضرر الأول من دعوات إيقاف الإنتاج النفطي

الوطن| رصد

أعلنت وزارة النفط والغاز بالحكومة المنتهية، عن قلقها حيال إغلاق بعض الحقول النفطية اليوم، مستشعرة لتبعات جسيمة وراء الإغلاقات قد تطال قطاع النفط في الخصوص، والإقتصاد الليبي في العموم.

قال وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية محمد عون، إن الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من دعوات إيقاف الإنتاج النفطي.

وأضاف عون، أنه قلق من تجدد دعوات إيقاف انتاج النفط، مشيراً إلى أن الشعب الليبي سيكون المتضرر سواء بفقد المستوردين للنفظ، او التأثر المباشر على إمداد محطات الكهرباء بالغاز، وهذا يشير إلى أن الأوضاع ستكون مريرة.

وأوضح أن التأثير السلبي للإيقاف لن يكون هين باعتبار أن الوزارة تنتج كمية كبيرة، تقدر بـ مليون و200 ألف برميل يومياً، مضيفاً أنه يتم تكرار داخل البلاد حوالي 150 – 160 ألف.

وتابع عون أن الضرر سيكون واقع على الدخل الليبي أكثر من شريحة المستوردين من العالم الخارجي، مضيفاً أنه عندما يتوقف النفط الخام سيتوقف انتاج الغاز، وهذا سيؤثر على محطات الكهرباء.

وذكر أن الشركة العامة للكهرباء استطاعت تحسين أوضاع عمل الشبكة، ولم تشهد الشهور الماضية أي انقطاعات في الكهرباء على الإطلاق، مشيراً إلى أن تكرار التهديد بإيقاف النفط يضع الوزراة بإحتمالية فقدان المستوردين له دون رجعة، وذلك ناتج عن تخوفهم من عدم الإستقرار في الامدادات.

و لفت عون إلى أن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها، يتتطلب عمليات صيانة لمعالجة مشاكل فنية فيما يتعلق باستخراج النفط وتكريره خاصة بالانابيب.

وشدد على ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز، عن أي خلافات تتعلق بتوزيع الإيرادات، وضرورة الحرص على توفر الإيرادات.