البيوضي: الدبيبة يواجه تدافعا سياسيا واجتماعيا متسعا في رقعته الجغرافية

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن رئيس الحكومة المنتهية لأول مرة يواجه تدافعاً سياسياً واجتماعياً متسعاً في رقعته الجغرافية وبحسابات معقدة ودقيقة.

وأضاف البيوضي أن المزيد من التصعيد ضد الدبيبة، سيعزز من أزمته وسيدفع به نحو مأزق خطير ولن يكون قادراً على مواجهة تداعياته.

وتابع أن صمت الدبيبات، يؤكد أنهم يحاولون تدارك الموقف ومعالجة أسباب تشكله لكنهم في النهاية سيمارسون نفس النهج السياسي بعدشهرين، وسيعودون لذات المربع وعليه فإن امتصاص الحالة القائمة هو شراء للوقت وسيؤدي لتوسيع التحالفات والإصطفافات ضدهم.

وذكر البيوضي أن الدبيبة بحاجة لتغيير نهجه السياسي وتوظيف ما لديه من أوراق تكتيكية ليعيد تموضعها السياسي ويحرج خصومه وإلا فإن مغادرته للمشهد ستكون مسألة وقت حتى وإن امتص الأزمة الحالية.