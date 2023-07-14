نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر احتجاز “مصور صحفي” في ليبيا دون توضيح الأسباب

استنكرت نقابة الصحفيين التونسيين احتجاز الجهات الأمنية التابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب، المصور الصحفي إسلام الحكيري لساعات حين كان مسافرا إلى ليبيا.

ووفق النقابة في بيان لها، تم نشرع عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، فقد احتجز جهاز الردع في الليلة الفاصلة بين 11 و12 يوليو المصور الصحفي على مدى 12 ساعة فور إطلاعها على مهنته في جواز السفر كـ«مصور صحفي». وفقا لبيان النقابة.

وأضاف أنه جرى التحقيق معه حول أسباب تنقله إلى ليبيا، ورغم تأكيد الصحفي أنه في زيارة سياحية بدعوة من بعض الأصدقاء، إلا أن من وصفتهم النقابة بـ«المعتدين المحسوبين على تيار ديني متشدد في ليبيا»، عمدوا إلى حجز حقيبته وحاسوبه الشخصي وتفتيشهما وخرق معطياته الشخصية.

وتُرك الحكيري لساعات في غرفة منفردا دون إعلامه بأي معطى عن مصيره ليجري ترحيله إلي تونس صباح الأربعاء 12 يوليو حسب النقابة التونسية.

وأشار بيان النقابة إلى أنه، لم يصدر بيان أو توضيح بالخصوص من أي جهة رسمية بشأن واقعة الصحفي التونسي.

كما ناشدت النقابة، وزارة الخارجية التونسية باتخاذ كل السبل الدبلوماسية الكفيلة بإعادة الاعتبار للمصور الصحفي بعد سوء المعاملة والترحيل الذين تعرض لهما، وتذكرها بالدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه لضمان سلامة مواطنيها على الأراضي الليبية.

مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه التعاون والتواصل الدائمين بين تونس وليبيا بما في ذلك في كشف الحقائق في الملفات العالقة ومنها ملف اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.

كما دعت النقابة في بيانها الجهات الليبية إلى التعاون السريع والفعال والناجع مع تونس في هذا المجال.