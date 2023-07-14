شكشك يلتقي أعضاء من مجلس النواب لبحث أليات الإنفاق العام

ليبيا – التقى رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” الاربعاء بمقر الديوان عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة امكانية تنفيذ قرار تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنفاق العام وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية ووضع تصور للأثار المترتبة على ذلك.

وتناول اللقاء الذي جرى في مدينة طرابلس، وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للديوان استعراض تجربة الديوان في متابعة إجراءات التخصيص السابقة، واستعداده لمتابعة الإنفاق والتحقق من توفر معايير العدالة في التوزيع، مشيراً الي أهمية الاهتمام ببرامج التنمية المكانية، والتوجه نحو البرامج الاستراتيجية التي تخدم كافة الأقاليم وتحقيق العدالة في التوزيع.

وأبدى أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم وتوصياتهم لإثراء عمليات الرقابة على الإنفاق العام، مؤكدين على أهمية التنسيق لعقد اجتماعات مستمرة للمتابعة والتحقق من توفر معايير عادلة لتوزيع الموارد الاقتصادية وضمان سلامة الاجراءات اللازمة للإنفاق.