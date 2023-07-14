بنغازي.. القبض على تشادي بحوزته سلاح نـاري وأسلـحة بيضاء

اعلنت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن “مركز شرطة سيدي خليفة” من القبض على تشادي الجنسية ضُبط بحوزته سلاح ناري وأسلحة بيضاء .

عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة عن شخص من الجنسية التشادية وبحوزته سلاح ناري نوع خرطوش وأسلحة بيضاء .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات وبرفقتهم اعضاء من جهاز الظواهر السلبية إلى محل اقامة الشخص المطلوب .

وتم الدخول إلى محل اقامته وضبطه وبتفتيش المكان إحترازياً تم العثور على سلاح ناري نوع خرطوش ومجموعة من الأسلحة البيضاء ومجموعة من الهواتف المحمولة وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.م من مواليد 1983 تشادي الجنسية وأفاد بأنه يستخدم هذه الأسلحة للحراسة حسب اقواله وأحيل إلى النيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.