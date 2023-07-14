البيوضي: الدبيبة سيواجه مأزقاً خطيراً ولن يكون قادرا على مواجهة تداعياته

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يواجه الدبيبة لأول مرة تدافعا سياسيا واجتماعيا متسعا في رقعته الجغرافية وبحسابات معقدة ودقيقة.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” المزيد من التصعيد ضده خلال يومين ( اليوم وغدا) سيعزز من أزمته وسيدفع به نحو مأزق خطير ولن يكون قادرا على مواجهة تداعياته”.

وأكد البيوضي، أن صمت الدبيبات يؤكد أنهم يحاولون تدارك الموقف ومعالجة أسباب تشكله لكنهم في النهاية سيمارسون نفس النهج السياسي بعد شهرين وسيعودون لذات المربع وعليه”.

ولفت إلى أن امتصاص الحالة القائمة هو شراء للوقت وسيؤدي لتوسيع التحالفات والإصطفافات ضدهم، ولن تسلم الجرة ككل مرة”.

واختتم الدبيبة:” في الواقع الدبيبة بحاجة لتغيير نهجه السياسي وتوظيف ما لديه من أوراق تكتيكية ليعيد تموضعه السياسي ويحرج خصومه وإلا فإن مغادرته للمشهد ستكون مسألة وقت حتى وإن امتص الأزمة الحالية”.