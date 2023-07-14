تاياني: نعمل من أجل استقرار ليبيا وتونس ومنطقة جنوب الصحراء

ليبيا- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني،الأربعاء، أن بلاده تعمل من أجل استقرار ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء.

تاياني، وفي تصريحات تلفزيونية على هامش مشاركته في قمة الناتو المنعقدة في فيلنيوس، نقلتها وكالة “نوفا”الإيطالية للأنباء، قال:”تريد إيطاليا العمل من أجل استقرار ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء ، ولكن من أجل هذه الاستثمارات الموضوعية ، هناك حاجة إلى خطة مارشال حقيقية”.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أنه يجب أن نعمل مع أفريقيا ، بالنظر إلى الأوضاع الحالية بأعينهم وليس من وجهة نظر استعمارية.