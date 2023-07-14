مباحثات ليبية تركية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

التقت مستشار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية، شذر الصيد، اليوم الجمعة، مع رئيس الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال والمستثمرين إسماعيل التن، لبحث آفاق الاستثمار في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد وزارة إن الاجتماع عقد بحضور الملحق التجاري بالقنصلية العامة إسطنبول عمر درهوب، والمدير العام للجمعية وممثل الهيئة العامة للمعارض نوري بن عثمان، وعدد من أصحاب الأعمال المستثمرين بكافة المجالات.

وبحث الاجتماع تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وسبل التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري وعقد شراكات مع المستثمر الأجنبي بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

واتفق المجتمعون على إقامة منتدى ليبي تركي في طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض، كذلك تشكيل وفد من أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيارة دولة ليبيا للاطلاع على فرص الاستثمار.

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