أهالي وأعيان الزاوية يهددون بالتصعيد ويمهلون حكومة الوحدة حتى هذا الموعد

أمهل أهالي وأعيان مدينة الزاوية، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة حتى يوم 25 يوليو للرجوع إلى لغة العقل والحكمة ملوحين بالتصعيد لإسقاطها بشتى الطرق.

وقال أهالي وأعيان مدينة الزاوية، في بيان أن الدبيبة يسعى لإقصاء خصومه السياسيين ليتمكن من السيطرة على الحكم من خلال اعادة حكم العائلة إلى مدى غير معلوم.

وأضاف البيان ان عرقلة الدبيبة للمسار السياسي أدى إلى إغلاق النفط والفوضى وتأخير إجراء الانتخابات .

ورفض البيان خطف فرج بومطاري كما وجه الدعوة أهالي مصراتة إلى إيقاف حكومة عائلة الدبيبة التي تتحدث باسمهم، وفق البيان.

وفي السياق، أكد “سنان عبدالمجيد” من حراك تنسيقية تصحيح المسار بمدينة الزاوية في تصريحات صحفية أن أهالي وحكماء المدينة يستنكرون في بيان لهم ما وصفوه اعتداء على أعضاء الأعلى للدولة معتبرينه اعتداء على سيادة الدولة والقانون.