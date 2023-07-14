ضبط تشادي الجنسية بحوزته سلاح ناري وأسلحة بيضاء في بنغازي

تمكن أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة، بالتعاون مع أعضاء من جهاز مكافحة الظواهر السلبية، من إلقاء القبض على أحد الوافدين وبحوزته سلاح ناري وأسلحة أخرى بيضاء.

جاء ذلك في بيان لمديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك»، قالت فيه، أن الوافد أُلقي القبض عليه بمحل إقامته بعد التأكد من ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة تفيد أن بحوزته سلاح ناري نوع خرطوش وأسلحة بيضاء

وأضافت المديرية إن رجال الأمن تمكنوا من الدخول إلى محل إقامة الوافد وضبطه، وبتفتيش المكان احترازياً عثر «على سلاح ناري نوع خرطوش ومجموعة من الأسلحة البيضاء ومجموعة من الهواتف المحمولة».

وأشارت إلى أنه جرى الانتقال بالمقبوض عليه إلى مركز شرطة سيدي خليفة وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى «م.م.م» من مواليد 1983 تشادي الجنسية، وأفاد بأنه يستخدم هذه الأسلحة للحراسة حسب أقواله، مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.