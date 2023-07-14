أونماخت يؤكد انتقال غالبية دبلوماسيي السفارة الألمانية إلى مقر عملهم في طرابلس

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أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، انتقال غالبية دبلوماسي السفارة إلى مقر عملهم في العاصمة طرابلس.

وأضاف أونماخت في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى أن انتقال دبلوماسيي السفارة جاء بعد سبع سنوات أمضوها في تونس.

وقال السفير الألماني في تغريدته :”خطوة جديدة أخرى لتقوية علاقاتنا!”.

وواصل أونماخت :”ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس، وهدفهم الرئيسي للعام المقبل تسهيل كافة الاجراءات لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة”.