| الولايات المتحدة تحذر الفرقاء الليبيين من أي أعمال تزيد التوتر

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2023/07/14 على الساعة 23:29

: حذرت الولايات المتحدة الأمريكية “بشدة” اليوم الجمعة، الفرقاء الليبيين، من “القيام بأي أعمال تقود إلى مزيد من التوتر” في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى طرابلس عبر حسابها علي “تويتر”، عقب بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء “اعتقالات عشوائية ومنع سفر أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة”، أمس الخميس في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقالت السفارة الأمريكية إنها “تؤيد وتدعم بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول اعتقالات عشوائية حدثت مؤخرًا وردود الفعل الناجمة عنها”. وأضافت: “وتحذر (السفارة) بشدة من أي أعمال من شأنها أن تقود إلى مزيد من التوتر وتقوّض تطلعات الشعب الليبي”.

وأعربت الأمم المتحدة أمس الخميس، عن قلقها البالغ إزاء “منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة من السفر عبر مطار معيتيقة، واستمرار الاعتقالات التعسفية للمواطنين”.

وأضافت البعثة الأممية في بيان عن وجود “تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة الأربعاء، واقتياده إلى مكان مجهول، وأن 5 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في المطار نفسه (دون تحديد هوياتهم)”.

وحذرت البعثة من “تداعيات خطيرة” لهذه الأحداث على توحيد المؤسسات الوطنية وإجراء الانتخابات وإنجاز المصالحة الوطنية، داعيةً إلى” الإفراج عن المحتجزين تعسفيا، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.