“البحث الجنائي بنغازي” يلقي القبض على شخصيين سرقا مخبزًا في إجدابيا

الوطن| رصد

ألقى أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي القبض على شخصيين مصرييْن سرقا معدات مخبز واسطوانتي غاز في إجدابيا ولاذا بالفرار.

وقال البحث الجنائي عبر صفحته على فيسبوك إنه عُقب ورود معلومات من غرفة العمليات الأمنية الرئيسية بمديرية أمن بنغازي مفادها هروب أشخاص من الجنسية المصرية بعد سرقتهم لمعدات مخبز كامل بمدينة إجدابيا، أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط الأشخاص المطلوبين.

وعُقب ورود معلومات عن تواجد الشخصين سالفي الذكر بحديقة رأس إعبيدة، وبإعداد كمين محكم لهم تم ضبطهم وتم الانتقال بهم إلى القسم، وبالإستدلال معهم اعترفوا بسرقة مُعدات المخبز من مدينة إجدابيا وسرقة عدد 2 اسطوانات غاز وأن المسروقات متواجدة بمنزل بمنطقة البركة وتم ضبط المعدات وإحالة الأشخاص المضبوطين والمعدات المسروقة إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن إجدابيا.