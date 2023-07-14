“الثقافة” تحذر من تداول كتاب مقلد من المصحف الشريف

حذرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من تداول كتاب مقلد من المصحف الشريف يحمل عنوان “الفرقان الحق”.

وورد إلى الوزارة كتاب من وزارة الداخلية بشأن الترويج للكتاب عبر مواقع إلكترونية، ودعت خلاله إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنبيه على المكتبات الخاصة والعامة» لعدم تداول الكتاب، حسب بيان الوزارة المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالبت الوزارة دور النشر وأصحاب المكتبات والمطابع بالالتزام بقانون المطبوعات الليبي، في كل ما يتعلق بالنشر، وضرورة حصولهم على إذن المزاولة، وعدم تداول أو نشر أي كتاب لم يحصل على الموافقة من الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بالوزارة.

وقالت الوزارة إنها تحترم حرية الفكر والنشر والتعبير وتدعم كل المثقفين والمبدعين وفق التشريعات النافذة، داعية في الوقت ذاته إلى عدم تجاوز هذه الحرية، وأشارت إلى ضبطها عديد الكتب التي تتعارض والقانون وتسيء إلى ديننا الإسلامي الحنيف، وتدعو إلى التنصير وتضرب النسيج الاجتماعي وتتبنى خطاب الكراهية.