الطرمال تناقش مع السفيرة الكندية سبل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الليبية

ناقشت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة المؤقتة “حورية الطرمال”، مع السفيرة الكندية إيزابيل سافارد، ومساعدها الخاص، ملفات عديدة متعلقة بالمرأة الليبية.

ووفق بيان صادر عن منصة “حكومتنا” عبر فيسبوك، بحث اللقاء، عدة ملفات على رأسها الدور الهام للمرأة في مجال البيئة والميدان السياسي، مستعرضا آلية الدعم المطلوبة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء بالعملية الانتخابية المقبلة، وإسهاماتهن في المصالحة الوطنية.

وبدورها، أكدت الطرمال خلال اللقاء، على أهمية الدفع بالعناصر النسائية في المجالات العلمية والتكنولوجية خاصة، لإبراز نشاطاتهن على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أكدت الطرمال أن المرأة الليبية تمضي قدما في ظل حكومة الوحدة الوطنية، نحو تحقيق طموحاتها وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع حفاظها على مبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفة أن كل الدول تحترم هذه الخصوصية وتُقدّرها.