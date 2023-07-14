أبوجناح يبحث مع “جهاز الإمداد الطبي” مخزون الدولة من مشغلات غسيل الكلى

اطلع نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة المؤقتة “رمضان أبوجناح”، خلال لقاء مع مسؤولين بوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، على مخزون الدولة من مشغلات غسيل الكلى والإجراءات اللازمة لضمان توفير الإمدادات الطبية الخاصة بمرضى الكلى، بهدف توفير مخزون دائم ذي جودة من المشغلات والمستهلكات اليومية.

من جهة أخرى ناقش أبوجناح مع مسؤولي الصحة الإجراءات المتبادلة بين إدارتي الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية مع جهاز الإمداد الطبي؛ لتأسيس إمداد مناسب من مشغلات وأدوية لمرضى الكلى. بحسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.