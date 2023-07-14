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اعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، انتقال غالبية دبلوماسيي السفارة الألمانية إلى طرابلس مؤشر إيجابي جديد.

وقالت النقوش في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”هذا الانتقال يُمثل مؤشر إيجابي جديد على تفاؤل أصدقاء ليبيا بمستقبل بلادنا وثمرة جهود متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية.

وأضافت وزيرة الخارجية :”يُسعدني الإعلان عن انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان، وبشكل دائم إلى مقر عملهم بالسفارة الألمانية بطرابلس”.

وأوضحت المنقوش، أن انتقال الدبلوماسيين إلى السفارة في العاصمة جاء بعد قرابة 9 سنوات من عملهم بتونس.

وكان سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، أكد الجمعة، انتقال غالبية دبلوماسي السفارة إلى مقر عملهم في العاصمة طرابلس.

وأضاف أونماخت في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى أن انتقال دبلوماسيي السفارة جاء بعد تسع سنوات أمضوها في تونس.

وقال السفير الألماني في تغريدته :”خطوة جديدة أخرى لتقوية علاقاتنا!”.

وواصل أونماخت :”ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس، وهدفهم الرئيسي للعام المقبل تسهيل كافة الاجراءات لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة”.