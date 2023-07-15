“الطرمان” و”السفيرة الكندية” تناقشان سبل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الليبية

الوطن| رصد

قالت وزيرة شؤون المرأة في الحكومة المنتهية، د.حورية الطرمال:”إن المرأة الليبية تمضي قدما نحو تحقيق طموحاتها وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع حفاظها على مبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفة أن كل الدول تحترم هذه الخصوصية وتُقدّرها“.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعها مع السفيرة الكندية إيزابيل سافارد، ومساعدها الخاص، لمناقشة ملفات عديدة متعلقة بالمرأة الليبية.

وبحث اللقاء، الدور الهام للمرأة في مجال البيئة والميدان السياسي، واستعراض آلية الدعم المطلوبة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء بالعملية الانتخابية المقبلة، وإسهاماتهن في المصالحة الوطنية.

وأكدت الطرمال على أهمية الدفع بالعناصر النسائية في المجالات العلمية والتكنولوجية خاصة؛ لإبراز نشاطاتهن على الصعيدين الوطني والدولي.