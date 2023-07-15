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تاياني: اجتماع مع الزعماء الأفارقة 23 يوليو الجاري لمواجهة تجار البشر

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الجمعة، تنظيم اجتماع مع الزعماء الأفارقة يوم 23 يوليو الجاري لمواجهة تجار البشر.

وأضاف تاياني في تصريحات صحفية قائلا : ”تنظم الحكومة الإيطالية اجتماعاً مع رؤساء دول وحكومات من أفريقيا وخارجها لدراسة استراتيجية مشتركة لهزيمة مهربي البشر”.

وشدد نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية على ضرورة العمل بجد لهزيمة تجار البشر مع إجراءات قوية لنمو القارة الأفريقية.

وأكد تاياني على الحاجة إلى صياغة رؤية استراتيجية تشمل إيطاليا على أنها فاعل رئيسي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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