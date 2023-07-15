“عون” يدعو كافة الأطراف إلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج النفط عن أية خلافات

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دعا وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية محمد عون كل الأطراف ذات العلاقة إلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أية خلافات، كما دعا جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.

وأشار عون إلى الخطورة التي تشكلها إغلاقات النفط على سوق النفط الليبي؛ كون فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه إبقاء النفط الليبي دون تسويق، مما يقلل الطلب عليه.

موضحًا أن عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء يعني الرجوع للأزمات الخانقة من أنقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

مرجحًا احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة؛ نتيجة تخوف المستوردين من عدم الاستقرار في الامدادات، وعدم القدرة على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات، وأن إحتمالية العودة لإعلان “القوة القاهرة” وغير ذلك من الإجراءات محتملة يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.