أهالي الزاوية يستنكرون منع أعضاء الأعلى للدولة من السفر واختطاف بومطاري

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أعلن أهالي و أعيان ومؤسسات المجتمع المدني الزاوية استنكارهم ما فعله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة و أذرعه الأمنية الخارجة عن القانون تجاه أعضاء مجلس الدولة.

وأكد أهالي وأعيان الزاوية في بيان لهم أن الدبيبة يحاول إقصاء خصومه السياسيين لتتمكن عائلة آل الدبيبة من السيطرة على الحكم إلى مدى غير معلوم.

وأشار أهالي الزاوية إلى أن عرقلة الدبيبة للمسار السياسي أدى إلى مانراه اليوم من إغلاق النفط و عودة الفوضى و تأخير إجراء الانتخابات.

وأكدوا رفضهم و بشدة خطف الوزير السابق في حكومة الوفاق فرج بومطاري و ندعو أهالي مصراتة إلى إيقاف حكومة عائلة الدبيبة التي تتحدث باسمهم.

وأمهل أهالي و أعيان ومؤسسات المجتمع المدني الزاوية حكومة الدبيبة منتهية الولاية إلى يوم 25 من الشهر الجاري للرجوع إلى لغة العقل.