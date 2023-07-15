“اقتصاد المنتهية” تبحث سبل رفع الصادرات الليبية للمساهمة في التنوع الاقتصادي

الوطن| رصد

اجتمعت مستشار وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية شذر الصيد، بمقر القنصلية العامة إسطنبول، لبحث سُبل رفع الصادرات الليبية بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الوطني.

وناقش الاجتماع سُبل رفع الصادرات الليبية بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الوطني، وبحث مذكرات التفاهم بين مركز المواصفات القياسية الليبية و معهد المواصفات التركي الموقعة عام 2009 والتي تتضمن رفع كفاءة المنتج الليبي من حيث مواصفات التغليف والنقل، حتى تضمن دخوله إلى السوق التركي والأسواق الأوروبية.

و ناقش الحضور محضر الاتفاق المبرم بين وزيرا الاقتصاد الليبي والتركي لعام 2009، و الذي تضمن التعاون الاقتصادي بمختلف المجالات بما فيها تمويل المشاريع المشتركة.

وأكدت الصيد على توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة المنتهية، بضرورة إعداد مقترح لرفع التعريفة الجمركية على المنتجات الليبية، وذلك تمهيداً لتبحث مع وزارة التجارة التركية من خلال الإدارات المختصة من الجانبين، وخاصة أن المنتجات التركية تدخل إلى ليبيا بدون التعريفةالجمركية.

وحضر الاجتماع القنصل العام الليبي صلاح الكاسح، والملحق التجاري بالقنصلية العامة إسطنبول عمر درهوب، و مدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي محمد الديب، ومدير الاستثمار بالمنطقة الحرة مصراتة علاء الدين باب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعةوالزراعة مصراتة فتحي الأمين، وعدد من الشركات الليبية المشاركة بمعرض اف إسطنبول للغذاء