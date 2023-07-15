أحمد حمزة يبحث مع باتيلي ملف حقوق الإنسان ومسار إجراء الانتخابات

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بحث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ملف حقوق الإنسان وما يتطلبه من جُهود من جانب البعثة الأممية في ليبيا.

وأكد حمزة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنه تم التطرق إلى تفعيل دور دائرة حقوق الإنسان بالبعثة، بما يُسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا ويدعم جهود المؤسسات الحقوقية غير الحكومية وكذلك جهود السلطات القضائية في هذا الإطار.

وأضاف كذلك :”تبادلنا خلال اللقاء وجهات النظر حول مسار إجراء الانتخابات والجهود المبذولة في هذا الإطار”.

وقال رئيس اللجنة :”نثمن جهود باتيلي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام ودعم آمال وتطلعات ومطالب الشعب الليبي في إجراء الانتخابات”.