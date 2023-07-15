“أبوجناح” يتابع الاحتياجات الطارئة لمراكز غسيل الكلى

الوطن| رصد

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة المكلف بالحكومة المنتهية رمضان أبوجناح، مع مسؤولين بوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي مخزون الدولة من مشغلات غسيل الكلى، بحضور رئيس وحدة الكلى بوزارة الصحة المنتهية وعدد من مديري مراكز غسيل الكلى في ليبيا.

وناقش المجتمعون الإجراءات اللازمة لضمان توفير الإمدادات الطبية الخاصة بمرضى الكلى، بهدف توفير مخزون دائم، وذو جودة منالمشغلات والمستهلكات اليومية.

هذا وتابع أبوجناح الإجراءات المتبادلة بين إدارتي الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية مع جهاز الإمداد الطبي لتأسيس إمداد مناسب من مشغلات وأدوية الكلى.