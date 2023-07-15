أهالي مدينة الزاوية يصدرون بيانًا يستنكرون فيه اعتقال “بومطاري”

الوطن|متابعات

أصدر عدد من أهالي مدينة الزاوية، بيانا يدينون فيه اعتقال فرج بومطاري، ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر، حيث تم إعطاء الحكومة منتهية الولاية مهلة حتى يوم 25 من الشهر الجاري، للرجوع إلى لغة العقل.

وأكد البيان أن ما فعله الدبيبة وأذرعه الأمنية الخارجة عن القانون تجاه أعضاء مجلس الدولة، رغم الحصانة الدبلوماسية التي يتمتعون، بها إهانة للسلطة التشريعية، مشددين على رفض الأهالي خطف فرج بومطاري، داعين أهالي مصراتة لكبح جماح عائلة الدبيبة التي تدعي أنها تتحدث باسمهم.

وأشار البيان إلى أن الدبيبة يُحاول إقصاء خصومه السياسيين لتتمكن عائلة “آل الدبيبة” من السيطرة على الحكم إلى مدى غير معلوم وأن الانقسام يأتي واضحًا منذ مجيء هذه الحكومة وفشلها في إعادة وحدة البلاد.

وأخلص الى أن عرقلة الدبيبة للمسار السياسي أدى إلى مانراه اليوم من إغلاق النفط وعودة الفوضى وتأخير إجراء الانتخابات.