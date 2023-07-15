شرطة “سيدي خليفة” تلقي القبض على تشادي الجنسية بحوزته سلاح ناري

الوطن| رصد

القى مركز شرطة سيدي خليفة في مدينة بنغازي القبض على تشادي الجنسية ضُبط بحوزته سلاح ناري وأسلحة بيضاء في سيدي خليفة.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على فيسبوك، إنه وعُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز الشرطة عن شخص من الجنسية التشادية وبحوزته سلاح ناري نوع خرطوش وأسلحة بيضاء، على الفور أصدر رئيس المركز عقيد الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب في محل إقامته،

ويُدعى الشخص م.م.م من مواليد 1983 تشادي الجنسية، وبالإستدلال معه أفاد المتهم بأنه يستخدم هذه الأسلحة للحراسة حسب أقواله وأحيل إلى النيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.