حلبوص: 20 عضواً من مجلس الدولة منعوا من السفر في مطار معيتيقة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري الممنوع من السفر، عبد الفتاح حلبوص، أنه تم منع نحو 20 نائبًا من السفر لتركيا في مطار معيتيقة، و 5 نواب من بين 20 نائبًا سُحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومُنعوا من السفر إلى تركيا.

أضاف في تصريحات صحفية أن باقي الأعضاء غادروا مطار معيتيقة، لحرصهم على عدم سحب جوازات السفر الخاص بهم، وقرار المنع من السفر بمثابة استعمال سيء للسلطة في ظل غياب أي أسباب واضحة له.

ولفت إلى أنه لا يجوز منع أعضاء مجلس الدولة من السفر، دون أن تكون هناك قضايا ويُخطر المجلس بشأنها مسبقًا.