طرمال لـ”السفيرة الكندية”: المرأة الليبية في ظل حكومة الدبيبة حققت طموحاتها

ناقشت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حورية الطرمال، مع السفيرة الكندية إيزابيل سافارد، ومساعدها الخاص، عددا من الملفات المتعلقة بالمرأة الليبية.

وبحث اللقاء، ملفات على رأسها الدور الهام للمرأة في مجال البيئة والميدان السياسي، مستعرضا آلية الدعم المطلوبة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء بالعملية الانتخابية المقبلة، وإسهاماتهن في المصالحة الوطنية.

و أكدت الطرمال خلال اللقاء، أهمية الدفع بالعناصر النسائية في المجالات العلمية والتكنولوجية خاصة، لإبراز نشاطاتهن على الصعيدين الوطني والدولي.

وقالت إن المرأة الليبية تمضي قدما في ظل حكومة الوحدة الوطنية، نحو تحقيق طموحاتها وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع حفاظها على مبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفة أن كل الدول تحترم هذه الخصوصية وتُقدّرها.