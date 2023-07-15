المنقوش: عودة الدبلوماسيين للعمل بالسفارة الألمانية في ليبيا مؤشر إيجابي

علقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، نجلاء المنقوش، على انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان إلى مقر عملهم في السفارة الألمانية بطرابلس بشكل دائم، بعد قرابة 9 أعوام من عملهم في تونس.

وقالت المنقوش، في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “هذا الانتقال مؤشر إيجابي جديد على تفاؤل أصدقاء ليبيا، وثمرة جهود متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية”.

وكان السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، أعلن أمس الجمعة، عن انتقال غالبية دبلوماسيي السفارة إلى مقر عملهم في العاصمة طرابلس.

واعتبر أونماخت في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر، أن هذا الإجراء خطوة جديدة أخرى لتقوية العلاقات مع ليبيا، معيدا تغريد ما نشرته السفارة الألمانية في تونس بشأن هذه الخطوة.

وقال أونماخت: “خطوة جديدة أخرى لتقوية علاقاتنا. ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس، وهدفهم الرئيسي للعام المقبل تسهيل الإجراءات كافة لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة”.