السفارة الأمريكية تكرم الممثل القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا

الوطن| رصد

كرمت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، القائم بالأعمال والممثل القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا، للمشاركة في تنفيذ إطارالأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام، و لمناقشة تعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق السلام والتنمية المستدامين في ليبيا.

وذكرت السفارة أن التكريم يعتبر تنفيذاً لإطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لها مصلحة إستراتيجية في ليبيا مستقرة ومزدهرة تدعم التحول الديمقراطي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.