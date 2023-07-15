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عبدالعزيز: نوري بوسهمين احتفل بزفاف نجله بحضور المناضلين

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأ محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، رئيس المؤتمر السابق، نوري بوسهمين، بمناسبة زفاف نجله.

كتب قائلًا على فيسبوك “ماشاء الله لا قوة الا بالله، احتفل السيد نوري بوسهمين اليوم بزفاف اينه معز وسط حضور كبير للمناضلين والساسة وقادة الرأي من جميع مدن ليبيا، الف الف مبروك لمعز وبالرفاه والبنين وربي يتمم بخير”.

يشار إلى أن من بين الحضور الذين وصفهم عبدالعزيز بالمناضلين نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني “سهيل” وعماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء “الذراع السياسية لحزب الإخوان في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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