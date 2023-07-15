أجواء صيفية ورطوبة عالية على أغلب مناطق شمال البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا ورطوبة عالية على أغلب مناطق الشمال.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق صباح الغد.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء الغد على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-42)مْ.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً عل الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-35)مْ.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون حالة السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39-42)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-41)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.