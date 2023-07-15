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الطقس في ليبيا.. أجواء صيفية وارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم، أجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا، ورطوبة عالية على أغلب مناطق الشمال.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق صباح الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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