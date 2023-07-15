ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء صيفية مشمسة في شمال البلاد

الوطن| رصد

تسود أجواء صيفية مشمسة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا و رطوبة عالية نسبيا على اغلب مناطق شمال البلاد خلال اليوم واليومين المقبلين.

وتتراوح درجــات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (31-36)مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين (39-45) مئوية ومن المتوقع ظهور ضباب صباح الغد على بعض مناطق الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق صباح الغد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء الغد على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً عل الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.