أبو توتة: انتبهوا أيها الليبيون لحالكم

حذر المستشار عبدالرحمن أبو توتة، الأستاذ الجامعي ورئيس المحكمة العليا الأسبق، الشعب الليبي من الفرح بالفتات والنجاحات الوهمية التي يقدمها البعض فيما يشبه في علم النفس بالتدجين القاتل للأمل والطموح.

وقال “أبو توتة” في منشور له بفيسبوك، “من أمارات القنوط واليأس والكدر لدي الشعوب أنها تفرح بالفتات القليل الذي يقدم لها، والنجاحات الوهمية التي ينجزها أبناؤها”.

وشبه حال الشعب الليبي بأن “حالهم في ذلك يشبه حال التائه في الصحراء عندما تقدم له غرفة ماء أو كسرة خبز تبقيه علي قيد الحياة”.

وأوضح أن “ذلك ما يسمي في علوم النفس والتربية بالتدجين القاتل للأمل والطموح في حياة الشعوب بعد انهيار الدول”، مضيفا “أنتبهوا أيها الليبيون لحالكم”.