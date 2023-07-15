نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: لا يوجد

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

السماء صافية وتتكاثر أحياناً مساء هذا اليوم والغد على ساحل مصراته وسرت.

ريح متغير الاتجاه يتحول مساء هذا اليوم إلى براني على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس ويكون شرس فبحري على ساحل مصراته وسرت سرعتـــه تتراوح

ما بين (05-15) عقدة

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

البحر هادئ الى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (26-28) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية وتتكاثر أحياناً.

ريح شرش ويكون براني على ساحل بنغازي سرعته ما بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر ما بين (24-26) مْ.

الرؤية جيدة.