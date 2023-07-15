إيطاليا: نعمل على استقرار ليبيا وتونس والنظر للأوضاع الحالية بأعينهم

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده تعمل من أجل استقرار ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، وفي تصريحات تلفزيونية له نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية: “إيطاليا تريد العمل من أجل استقرار ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء، ولكن من أجل هذه الاستثمارات الموضوعية، هناك حاجة إلى خطة مارشال حقيقية”.

وأكد الوزير الإيطالي على أنه يجب أن يتم العمل مع دول أفريقيا، بالنظر إلى الأوضاع الحالية بأعينهم وليس من وجهة نظر استعمارية.