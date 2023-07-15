الرميح: الجهات الأمنية التابعة للدبيبة تتحمل مسؤولية خطف بومطاري

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إن الجهات الأمنية الرسمية التابعة للدبيبة أو المليشياوية هي من تتحمل مسؤولية عملية خطف فرج بومطاري، وتلك القشة التي قصفت ظهر البعير، وتهديدات قبيلة ازوية لحكومة الدبيبة أمر خطير.

أضاف في تصريحات صحفية أن تهديد قبيلة ازوية للدبيبة والصديق الكبير، سيُدخل ليبيا في نفق الحرب الأهلية الحقيقية، و يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لحل تلك الأزمة من جذورها، بحل المليشيات ونزع السلاح وإجراء الانتخابات، و كل أبناء ليبيا سواسية بجميع مكوناتها، ولا يوجد هناك استثناءات بينهم، لكن ما يحدث قد يخرج عن السيطرة.