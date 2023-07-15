ليبيا تشارك في الملتقى العربي الإفريقي الثالث للتكامل الاقتصادي بمصر

شاركت وزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود اليوم الجمعة، في الملتقى العربي الإفريقي الثالث للتكامل الاقتصادي، بمصر.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الملتقى عقد بعنوان “تشجيع الاستثمار العربي الافريقي بمصر _ بناء وعمل” بدعوة من رئيس الرابطة المغربية المصرية لمياء عبدالله.

وأشادت وزير الدولة لشؤون المرأة، بأهمية دور المرأة العربية وسيدات الأعمال في المجالات الاستثمارية والقيادية، ودورها في التنمية المستدامة.

وتم خلال الملتقى عرض عدة مشروعات صناعية وإنتاجية معمارية، للمساهمة في فتح آفاق التعاون بين الدول العربية.