نادي السويحلي يستنكر أحداث الجولة الأخيرة من الدوري الليبي

استنكر نادي السويحلي الأحداث التي رافقت الجولة الأخيرة من منافسات سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز.

وقال السويحلي، في بيان: “يوسفنا الشكل والصورة للموسم الرياضي 2022-2023.. وهو دلالة واضحة على أن مسيّري اللعبة ليسوا على قدر من الكفاءة والمسؤولية التي تجعلهم يواصلون مهامهم، بعد العبث الذي حدث في السداسي”.

وأضاف: “ندين تسيير كرة القدم بهذه الطريقة الارتجالية وغير المنظمة التي لا تليق حتى بدوري الشارع، ولا ترتقي أن نطلق عليها كرة قدم أصلا”.

وزاد: “الدخلاء والغوغائيون أفسدوا ولوثوا الأجواء وعكروا الصفو العام للعبة من المفترض أن يكون التنافس فيها شريفا ونزيها ونظاميا، دون محاباة أو تعاطف مع أي نادٍ على حساب آخر”.

وختم: “نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ولا يهمنا إلا مصلحة نادينا.. لكن في الوقت نفسه ما حدث في سداسي التتويج يمس كافة الأندية.. لزاما على من يسير اللعبة الرحيل”.

وختم: “السويحلي يتضامن ويضع يده مع من يريد إصلاح كرة القدم وتحسينها، ولا يرضيه من عبث تنظيمي وفني لمسابقة فوضوية بامتياز، ولا ترتقي

لبناء منتخب قوي يمثل البلاد ويحقق تطلعات جماهيرها”.

وشهد ختام سداسي التتويج انسحاب الاتحاد من مواجهة الأهلي طرابلس، احتجاجا على ما وصفه بـ”تغيير حكم المباراة”، وكذلك رفض الأهلي بنغازي اللعب أمام أبو سليم، لعدم انطلاق مواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد.