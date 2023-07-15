ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان سرقة أسلاك الكهرباء في الواحات

العنوان-طرابلس

قالت الدوريات المركزية الواحات، أنها ضبطت تشكيلين عصابيين يمتهنان سرقة أسلاك الكهرباء بالمنطقة، من بينهم ليبيون وأجانب.

وأوضحت الدوريات المركزية الواحات في بيان لها الجمعة أن التشكيل العصابي الأول جرى ضبطه يوم وقفة عرفات، حيث كان يستقل أعضاؤه سيارة تابعة لشركة نفطية على متنها ثلاثة ليبيين ألقي القبض عليهم وهم يقومون بتقطيع أسلاك الكهرباء وتكسير أعمدة الكهرباء.

وقالت الدوريات المركزية الواحات إن أفراد التشكيل العصابي الأول بالتحديد من مدينة جالو جرى ضبط أحدهم وتمكن اثنين من الهروب، مؤكدة تحرير محضر وإحالة المتهم المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

وأكدت إدارة الدوريات المركزية الواحات، أن التشكيل الثاني تم ضبط خمسة أشخاص منهم ثلاثة ليبيين من أجدابيا واثنين أفارقة، بالإضافة إلى ضبط وافد من مدينة جالو يوفر لهم ما يحتاجون، جرى تحرير محضر وإحالتهم بعد الحجز إلى النيابة العامة.