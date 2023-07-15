ليبيا.. داخلية دبيبة تبحث تنفيذ دورات تدريبية لأفراد الشرطة مع نظيرتها التركية

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، مع مندوب وزارة الداخلية التركية لدى ليبيا، لبحث إمكانة التعاون المشترك في المجال الشرطي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الاجتماع ناقش إجراء وتنفيذ دورات تدريبية لصالح الشرطة الليبية في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

وأقيم الاجتماع بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب اللواء علي الطويل ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نورالدين أبوجريدة ومسؤول الملف الأمني الليبي التركي العقيد محمد السلامي.