شاهد : جدل في ليبيا عقب ظهور أسد مربوط على متن سيارة هايلوكس (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أسدا مربوطا على متن سيارة هايلوكس “ونيت” في ليبيا بحسب مستخدمي مواقع التواصل .

وبحسب ما تم تداوله فقد التف حوله بعض الأشخاص دون خوف، ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل.

كما يظهر الفيديو قائد السيارة أمام محطة وقود على ما يبدو، حيث تجمع حول السيارة عدد من الأشخاص، واقتربوا من الأسد الذي ظل في حالة هدوء دون مهاجمة البشر.

ونوّه مغردون أن الأسد يبدو أنه أليف، بينما رأى آخرون أنه يحتمل حقن الأسد بعقار جعله هادئا.