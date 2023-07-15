الأمين: منع المواطنين من السفر واحتجازهم تعسفياً.. أمر مرفوض

قال فضيل الأمين المرشح الرئاسي إن التصعيد المتزايد من قبل بعض أطراف الصراع في ليبيا في غياب حكومة واحدة ذات شرعية حقيقية وذات مؤسسات فاعلة تعمل على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطن الأساسية وحقوق الانسان، أمر مثير للقلق والتخوف.

أضاف في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر قائلًا “الحوار والالتزام بالمعارضة السلمية هما العمودين الأساسيين لوقاية ليبيا من السقوط في مستنقع الفوضى واللادولة، والاستخدام السيئ والمفرط للسلطة واستخدام العنف والممارسات خارج نطاق القانون أمور وممارسات مرفوضة. منع المواطنين من القدرة على السفر والاعتقالات المستهدفة خارج إطار القانون وبدون اجراءات قانونية وأسباب واضحة أمور مرفوضة. أي محاولات لاختلاق ولاستخدام العنف من أجل الحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية أمر مرفوض”.

واختتم قائلًا أن الالتزام بالحوار السلمي واحترام الممارسات المدنية والديموقراطية هو السبيل الوحيد للممارسة المعارضة أو الاعتراض.