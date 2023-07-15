أعيان الجنوب الشرقي يعلنون إغلاق حقول النفط ومياه النهر الصناعي

أعلن مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير إلى حين الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وحمل مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي في بيان له رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مسؤولية سلامة بومطاري.

وطالب المجلس الجهات التي خطفت بومطاري المرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي أثناء زيارته للعاصمة طرابلس إلى الإفراج عنه وإطلاق سراحه.

واتهم أعضاء المجلس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وحكومة الدبيبة ومن معهم من تشكيلات مسلحة خارجة عن القانون بالمسؤولية عن الاختطاف.