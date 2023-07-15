أهالي الزاوية يعطون حكومة الدبيبة مهلة للرجوع إلى لغة العقل

أمهل أهالي مدينة الزاوية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى يوم 25 من الشهر الجاري للرجوع إلى لغة العقل والحكمة.

ودعا أهالي وأعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني والمكونات الأمنية والعسكرية وأسر شهداء وثوار مدينة الزاوية في بيان لهم أهالي مصراتة إلى ايقاف حكومة عائلة الدبيبة التي تتحدث باسمهم.

وأكد أهالي الزاوية أنهم تابعوا ما يدور في ليبيا من اعتداء على المسار السياسي ومحاولة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وأذرعه الأمنية وبعض الفصائل الخارجة عن القانون إرغام بعض أعضاء مجلس الدولة على تغيير مسار التداول السلمي على السلطة والعودة لحكم عائلة “آل الدبيبة”.

وأعرب أهالي الزاوية عن رفضهم حبس وإخفاء وزير المالية السابق فرج بومطاري واقتياده إلى مكان غير معلوم.

واعتبر أهالي الزاوية أن الاعتداء على مجلسي النواب والدولة يعتبر اعتداء على سيادة الدولة والقانون ما يؤثر سلبا على الاستقرار والسلم الاجتماعي في غياب القانون ومحاولة إقصاء من هم في المشهد السياسي ليخلو الأمر لعائلة الدبيبة للسيطرة على مقاليد الحكم إلى مدى غير معلوم.